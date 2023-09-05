Теперь доллару точно крышка: озвучены сроки победоносного укрепления рубля — начало уже в сентябре

Доллар в этот вторник, 5 сентября, продолжил небольшой рост во время торгов на Московской валютной бирже. Американская валюта вплотную приблизилась к 97,5 рубля.

По данным на 10:33 московского времени, курс доллара растет на 61 копейку, до 97,48 рубля, курс юаня — на 5 копеек, до 13,35 рубля, евро — на 26 копеек, до 104,94 рубля.

Между тем аналитики утверждают, что укрепление доллара — процесс временный. Не за горами то время, когда американской валюте точно настанет крышка. Эксперты обозначали сроки, в которые доллар перейдет к снижению. Это связано с поддержкой, которой рублю, как ожидается, окажет Центробанк.

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