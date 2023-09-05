Соседи точно попросят рецепт: божественно вкусный слоеный десерт с яблоками-карамельками — идеально к чаю

Нужно приготовить пачку слоеного теста, пять яблок, 50 граммов сливочного масла, две столовые ложки сахара, одну чайную ложку корицы.

Сначала надо взять глубокую сковородку и растопить в ней сливочное масло, а потом добавить сахар. Все надо подогреть на среднем огне, чтобы сахар полностью растворился. Также туда добавляется корица. Все надо перемешать и добавить нарезанные на тонкие ломтики яблоки. Их обжаривать следует до мягкости на среднем огне.

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После этого оставьте яблоки остывать. Возьмите слоеное тесто и раскатайте до толщины четыре миллиметра, а затем нарежьте на квадраты, чтобы их размер был немного больше, чем размеры яблок.

На каждый квадратик выкладывается немного начинки. После этого надо сложить края теста вокруг начинки. Их выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут. После этого можно начинать чаепитие, пишет портал oka.fm.