Теперь всегда так стираем: постельное белье чистейшее, аж хрустит — французский метод

В погоне за чистыми простынями и наволочками многие хозяйки забывают, что все гениальное просто. Они добавляют в порошок соду и соль, льют в барабан стиралки уксус. А толку — ноль. Сплошное разочарование. И проблема не в том, что плохо старались. Напротив. Дело в том, что некоторые слишком мудрят.

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На самом деле, чтобы постельное белье было идеально чистым, достаточно придерживаться трех простых правил. Этим секретом поделились французские хозяйки.

Во-первых, комплекты нужно стирать не реже одного раза в две недели. Во-вторых, следует отказаться от кондиционеров и прочих добавок. Нужен только стиральный порошок. В-третьих, стирайте при температуре выше 60 °C. Только в этом случае можно избавиться от бактерий и пылевых клещей.

Источник: tut-news.ru