Клопы исчезнут навсегда: просто льем это в диффузор или опрыскиваем квартиру — безопасно для человека

Если вы только-только обнаружили следы клопов в своей квартире, справиться с ними можно самостоятельно, не вызывая специальные службы.
Клопы боятся этого вещества, которое безвредно для человека. Речь об эфирном масле. Клопы не переносят резких запахов лаванды, чайного дерева, розмарина, мяты.
Добавьте эфирные масла этих растений в диффузор или же разведите эфирное масло в воде и опрыскайте мебель, где обосновались клопы.
Водой с эфирным маслом можно протирать полы и поверхности. А саше с ароматами этих растений можно положить в шкаф, и тогда клопы туда точно не сунутся.
По материалам Lenta.ru