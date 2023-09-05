Клопы исчезнут навсегда: просто льем это в диффузор или опрыскиваем квартиру — безопасно для человека

Если вы только-только обнаружили следы клопов в своей квартире, справиться с ними можно самостоятельно, не вызывая специальные службы.

Клопы боятся этого вещества, которое безвредно для человека. Речь об эфирном масле. Клопы не переносят резких запахов лаванды, чайного дерева, розмарина, мяты.

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