Эти растения эффективнее многих удобрений: точно нужно посадить на даче — уберегут почву от заморозков

Многие дачники тратят деньги на подкормки и удобрения. Землю нужно питать, чтобы потом был хороший урожай. Однако также можно посадить на участке сидераты, так как они оказывают оздоровительный эффект на почву. Такой совет дала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Она подчеркнула, что такие растения гораздо эффективнее удобрений.
Шубина отметила, что эти растения также могут защитить землю от негативных последствий перед началом холодов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Внесение дополнительных пожнивых остатков и сидератов, так называемых зеленых удобрений — на пользу любому типу почвы. И тогда не нужно будет вносить никакой перегной и навоз», — пояснила эксперт.
Она еще добавила, что перед посадкой сидератов стоит внести минеральные удобрения: хлористый калий или двойной суперфосфат — пишет «Мир 24». Специалист предупредила, что для сентябрьских посевов подходят только крестоцветные культуры.