Эти растения эффективнее многих удобрений: точно нужно посадить на даче — уберегут почву от заморозков

Шубина отметила, что эти растения также могут защитить землю от негативных последствий перед началом холодов.

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«Внесение дополнительных пожнивых остатков и сидератов, так называемых зеленых удобрений — на пользу любому типу почвы. И тогда не нужно будет вносить никакой перегной и навоз», — пояснила эксперт.

Она еще добавила, что перед посадкой сидератов стоит внести минеральные удобрения: хлористый калий или двойной суперфосфат — пишет «Мир 24». Специалист предупредила, что для сентябрьских посевов подходят только крестоцветные культуры.