Что делать, если бачок унитаза стал подтекать: простое решение наболевшей проблемы

Если вы стали замечать, что сливной бачок начал подтекать, не ждите, когда он сломается окончательно. Помните: каждая капля воды фиксируется счетчиком, и за нее придется заплатить. Причин поломки может быть несколько.

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Во-первых, мог выйти из строя впускной клапан. То есть вода постоянно льется в бак, а ее излишки выходят через предохранитель.

Во-вторых, проблема может крыться в сливном клапане. Он мог износиться или деформироваться в процессе эксплуатации.

Чтобы решить вопрос, нужно заменить сломанную деталь или обновить сливную систему целиком. Делается это просто. Можно справиться своими силами за 15 минут или пригласить специалиста.

Бывает и так, что причиной неисправности является поплавок. В этом случае нужно снять крышку и пошевелить его рукой. Если водопад остановится, значит проблема в этой детали.

Источник: gorodovoy.ru