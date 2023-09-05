Срочно закупайтесь впрок, если сумеете: цены на эти продукты взлетят до небес — в списке сахар, хлеб, детское питание

Россиянам объявили, что им стоит быть готовыми к подорожанию продуктов этой осенью. Из-за инфляции ожидается, что подорожают мясо, рыба, сахар, овощи-фрукты, хлеб и даже детское питание.

Кое-чем из этого списка можно закупиться впрок.