Срочно закупайтесь впрок, если сумеете: цены на эти продукты взлетят до небес — в списке сахар, хлеб, детское питание

Россиянам объявили, что им стоит быть готовыми к подорожанию продуктов этой осенью. Из-за инфляции ожидается, что подорожают мясо, рыба, сахар, овощи-фрукты, хлеб и даже детское питание.
Кое-чем из этого списка можно закупиться впрок.
«Рост стоимости топлива, особенно в южных регионах России, продолжает бить рекорды. Поэтому вполне реально подорожание не только бананов издалека, но и привычных осенних фруктов, например, хурмы и мандаринов», - отметила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
Ожидается, что на 7-12 процентов подорожают хлебобулочные изделия, а рост цен на сахар приведет к тому, что мы увидим новые ценники на кондитерской продукции и не только.
На 10 процентов станет дороже и детское питания - из-за падения рубля и подорожания мировых цен.
По материалам 1prime.ru