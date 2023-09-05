Заменит все сумки: это самый удобный и модный аксессуар осени 2023 года — стоит купить каждой девушке

Зачастую образ может преобразиться за счет деталей. Сумка давно стала главным оружием любой женщины. В ней хранятся необходимые вещи. А сама сумка способна стать акцентом и дополнить наряд. В современном мире существует множество фасонов.

Стилист Мария Абабкова рассказала, какая сумка будет самой модной осенью 2023 года. Она отметила, что этот аксессуар с легкостью заменит все остальные сумки, так как подходит к любой одежде.