Заменит все сумки: это самый удобный и модный аксессуар осени 2023 года — стоит купить каждой девушке

Зачастую образ может преобразиться за счет деталей. Сумка давно стала главным оружием любой женщины. В ней хранятся необходимые вещи. А сама сумка способна стать акцентом и дополнить наряд. В современном мире существует множество фасонов.
Стилист Мария Абабкова рассказала, какая сумка будет самой модной осенью 2023 года. Она отметила, что этот аксессуар с легкостью заменит все остальные сумки, так как подходит к любой одежде.
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Стилист рекомендует взять себе сумку багет. Она небольшая, но вместительная. Также такой аксессуар сочетается с разными стилями. С ней можно составить спортивный лук, в офис или в кэжуал стиле. Если взять сумку в черном базовом цвете, то он будет универсальным.
Но она отметила, что можно взять и в другом цвете, что будет выглядеть более необычно, эффектно и не избито.
«Можно взять не черный, а какой-нибудь светлый экрю, либо бежевый, но черный более надежный», — отметила Абабкова, пишет портал «А теперь внимание!».