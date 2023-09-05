Порошок нужно засыпать в порошкоприемник правильно: ошиблись — вещи не простираны, с разводами

Иногда хозяйки годами неправильно насыпают порошок в порошкоприемник стиральной машинки.

А потом сами же удивляются, что их вещи плохо простирываются и часто на белье остаются белые разводы. Если вы это заметили, то пора открыть инструкцию от стиралки и внимательно ее прочитать. Там четко должно быть расписано, куда нужно насыпать какие средства.

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Чаще всего глубокий отсек используют для повседневной стирки. В этом случае в маленький отсек ничего насыпать не нужно. Если насыпете, то зря потратите средство.

Ну а если на повседневной стирке насыпете в маленький отсек вместо большого, то ничего хорошо от этого процесса ждать не стоит, результат вряд ли вас устроит. Маленький отсек – для предварительного замачивания вещей, если вы выберите сложный режим на машинке.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»