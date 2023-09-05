Какой комнатный цветок нужно ставить в душных помещениях: собирает до 90% токсинов

Хлорофитум рекомендуют выращивать в самых душных комнатах, а также на кухне. Растение является одним из самых лучших природных очистителей воздуха.

При этом хлорофитум очень неприхотлив и безопасен для животных (кошки любят его грызть в поисках витаминов).

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Если вы вспомните времена СССР, то заметите, что этот цветок всегда имелся в поликлиниках и больницах, а также детских садах и школах. То есть там, где была необходима помощь по очищению воздуха.

Хлорофитум является натуральным сорбентом, собирая из воздуха вредные вещества. Всего за пару дней растение собирает до 90% токсинов из помещения.

Растение обезвреживает продукты распада и делает воздух чистым, насыщая его кислородом. Плюс ко всему, цветок является природным уборщиком помещений, собирая на своих листочках пыль.

Источник: marieclaire.ru