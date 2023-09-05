Как долго нужно ополаскивать тарелки — точное время: ни секундой меньше, иначе мыло останется на посуде

Есть мнение, что за год человек потребляют около половины литра средств для мытья посуды. И, разумеется, это крайне негативно сказывается на здоровье. Но токсины накапливаются постепенно, поэтому на самочувствии это отражается не сразу.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно выбирать моющие средства, в составе которых нет фосфатов и содержится минимальное количество ПАВ. Использование красителей и ароматизаторов тоже желательно свести к минимуму.

Кроме того, необходимо тщательно ополаскивать посуду чистой водой. Держать тарелки под струей следует не менее 20-30 секунд. Если пренебрегать этим правилом, то частички мыла останутся на поверхности посуды и со временем попадут к вам на стол.

Источник: uz.sputniknews.ru