Льем удобрение в лунки под томатами в сентябре — получаем мясистые помидоры с мужской кулак

Опытные дачники раскрыли секрет финальной осенней подкормки для томатов. Это удобрение нужно лить в лунки под помидорами — плоды будут ароматными, мясистыми. Подходят и для засолки, и для салатов, также можно есть вялеными.

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Для удобрения лучше использовать состав из 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. гумата калия. Этот состав нужно растворить в 10 литрах теплой воды.

Далее льем удобрение в лунки под помидорами и поливаем посадки под корень. На куст уйдет 1 литр целебного эликсира. Также можно использовать золу или удобрение с магнием.

По материалам «А теперь внимание!»