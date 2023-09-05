Смешиваем с 30 граммами соды: лучше средства для белья не придумали — стоит копейки

Из дешевенького хозяйственного мыла и обычной пищевой соды можно сделать роскошный порошок для стирки белья в автоматической машинке.

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Сделайте этот очень простой состав, и вы больше не захотите стирать вещи ничем другим!

Они будут выглядеть в завершении процесса просто идеальными, без пятен, без разводов. На ощупь белье станет мягким и нежным.

Необходимо взять 30 граммов пищевой соды и 70 граммов хозяйственного мыла. Мыло натрите на терке и разложите по столу или другой плоской поверхности, например, застелив бумагой.

Через несколько часов это будет сухая стружка. Смешайте ее с содой и ваш порошок готов! Используйте, бросая его прямо на вещи в барабан машинки.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»