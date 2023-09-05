Растворили 2 капли в стакане уксуса: эта гремучая смесь отбелила рыжий унитаз до сверкания

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Ржавчина и мочевой камень въедаются так прочно в стенки сантехники, что отмыть его порой не представляется возможным.

Здесь может помочь особый состав на основе уксуса и йода. Две капли аптечного вещества внесите в стакан столового уксуса. И полейте этим составом стенки унитаза, которые нужно отбелить. Накройте крышкой и оставьте на ночь.

Утром промойте все ершиком, налет уйдет, будто его и не было!

Источник: дзен-канал technotion