Пара капель аптечного средства — и самый дешевый порошок работает идеально: хитрость прачек

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От пятен на белье не останется и следа, а цвет одежды при стирке с нашатырем станет только ярче.

После того, как загрузите вещи в стиральную машинку, отмерьте 40 миллилитров аммиака и залейте его прямо в барабан машинки на вещи.

Далее нужно насыпать стиральный порошок в лоток и запустить процесс стирки.

Источник: дзен-канал «Елена Матвеева»