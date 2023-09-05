Пара капель аптечного средства — и самый дешевый порошок работает идеально: хитрость прачек

Если при стирке добавлять совсем немного нашатыря, то результат вас реально порадует. Самый дешевый порошок под действием аммиака начинает стирать так, будто это люксовое средство со сложной формулой.
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От пятен на белье не останется и следа, а цвет одежды при стирке с нашатырем станет только ярче.
После того, как загрузите вещи в стиральную машинку, отмерьте 40 миллилитров аммиака и залейте его прямо в барабан машинки на вещи.
Далее нужно насыпать стиральный порошок в лоток и запустить процесс стирки.
Источник: дзен-канал «Елена Матвеева»