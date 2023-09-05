Почему парфюм нужно наносить под коленки: все оборачиваются

Духи. Фото: Global Look Press

Вы сразу увидите, какой эффект будет производить ваш аромат на окружающих.

Если вы хотите придать своему образу легкий флер загадочности и очаровать окружающих, нанесите несколько капель парфюма под коленки.

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Это одни из самых активных точек на теле человека. Во время движения легкие молекулы парфюма будут подниматься вверх, обволакивая вас в ароматный кокон. Как не обернуться вслед такой женщине?

И не забудьте про пульсирующие точки на запястьях и в ямочке между ключицами. Здесь парфюм будет выделяться в атмосферу особенно активно.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»

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