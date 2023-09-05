«Секрет Полишинеля»: что будет с курсом доллара в сентябре — только честные цифры

Курс доллара снова растет на Московской бирже. По последним данным, «американец» перевалил уже за 97 рублей. И это далеко не предел, так считают экономические аналитики.
«Давайте раскроем «секрет Полишинеля» — низкий рубль выгоден Минфину РФ на фоне сложной мировой ситуации. Ведь даже повышение курса доллара на 10 рублей приносит порядка триллиона рублей дополнительных «доходов» нашей стране», — считает экономист Екатерина Константинова.
Поэтому пока ситуация вряд ли изменится. По мнению эксперта, доллар в сентябре будет стоить около 100 рублей — не ниже.
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