«Секрет Полишинеля»: что будет с курсом доллара в сентябре — только честные цифры

Курс доллара снова растет на Московской бирже. По последним данным, «американец» перевалил уже за 97 рублей. И это далеко не предел, так считают экономические аналитики.

«Давайте раскроем «секрет Полишинеля» — низкий рубль выгоден Минфину РФ на фоне сложной мировой ситуации. Ведь даже повышение курса доллара на 10 рублей приносит порядка триллиона рублей дополнительных «доходов» нашей стране», — считает экономист Екатерина Константинова.