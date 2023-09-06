Какой сорт малины нужно посадить на даче: дает ягоды весь октябрь — только поливай

Опытные дачники поделились советом с начинающими — какой сорт малины легко приживется на участке и будет давать крупные ягоды размером с грецкий орех до самых морозов. Малина растет сладкая, почти сахарная — просто вкуснятина.

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Лучшим сортом малины считается «Дочь Геракла». Эти кустики более устойчивы и к болезням, и к морозам, и к вредителям. Плодоносить малина начинает в августе и продолжает в октябре. Ягоды кустарник дает крупные, сладкие и ароматные, но с легкой кислинкой. Лучше всего сажать малину там, где много солнца и нет сквозняков. В качестве ухода потребуется только полив.

По материалам «А теперь внимание!»