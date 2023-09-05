Для чего надо аспирин кидать в слив, а в ванной класть активированный уголь: как же просто!

Если ваша раковина или ванна забилась, поможет обычный аспирин из аптечки.

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Достаточно кинуть в слив несколько аспиринок и залить стаканом уксуса, чтобы решить проблему. Из канализации будет идти в этот момент активная пена, дождитесь, когда она успокоится (5-10 минут).

Возьмите вантуз и прочистите сток. Вода начнет уходить отлично!

А если вы хотите предотвратить плесень в своей ванной, то раскладывайте во влажном помещении активированный уголь.

Главное меняйте таблетки раз в пару недель и о плесени можно не беспокоиться!

Источник: Telegram-канал TECHNOTION