Что будет, если протирать смартфон влажными салфетками: последствия печальные — узнаете через пару месяцев

Смартфон постоянно пачкается, ведь он сопровождает нас повсюду. Поэтому необходимо регулярно очищать стекло и корпус телефона. Многие владельцы гаджетов используют для этих целей влажные салфетки. Им это кажется логичным. Особенно часто в ход идут изделия с антибактериальной пропиткой. Но, как выяснилось, так делать нельзя.

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Оказывается, такие процедуры очень вредны для смартфона. Вернее, для его дисплея. Дело в том, что спирт, который входит в состав пропитки, постепенно растворяет специальное защитное покрытие экрана.

В итоге уже через несколько месяцев ваш телефон станет выглядеть не лучшим образом. На стекле появятся многочисленные потертости и царапины. Поэтому не стоит экспериментировать. Чтобы устройство не пострадало, используйте специальные средства для смартфонов и планшетов

Источник: lifehacker.ru