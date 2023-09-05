Опрыскиваем листья: какое удобрение спасет помидоры от всех болезней в сентябре

Помидоры в сентябре особенно уязвимы перед болезнями, так как на улице холодает, появляется больше влаги. Да и из-за созревания плодов иммунитет растений ослабевает.

Поэтому именно осенью за томатами надо более тщательно ухаживать - обрабатывать удобрениями и подкормками.

Разведите в одном литре воды 20 мл перекиси водорода. Тщательно перемешайте. Затем залейте раствор в пульверизатор и опрыскивайте листья.

Удобрение поможет помидорам устоять перед болезнями.

Повторяйте процедуру хотя бы один раз в две недели.

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