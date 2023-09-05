Если вы хотите детей — поможет фикус: растение работает как магнит, поставьте в этом месте

Фикус обладает очень хорошей энергией, поэтому его присутствие в доме благоприятно. Поставьте цветок согласно учению фен-шуй и используйте его силу в свою пользу.

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Фикус в спальне поможет создать гармоничные отношения с любимыми, подарит детей.

Фикус на кухне одарит вас денежной энергией и изобилием. Растение в гостиной увеличит счастье, в коридоре - сделает вас сильнее и энергичнее.

Хотите увеличить свою работоспособность, значит разместите фикус в кабинете.

Источник: дзен-канал «Ферма.expert»