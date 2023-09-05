Называем сверхмощное средство для чистки унитаза за копейки: рыжина стечет желтой водичкой

Унитаз с рыжиной очистить очень сложно. Ведь ржавчина и мочевой камень – это то, что поддается смыву только под воздействием особенных веществ.
Но, к счастью, приобрести их можно в каждой аптеке, причем реально за копейки.
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Смешайте 100 мл перекиси водорода и 50 мл нашатыря. Нанесите состав на стенки унитаза и оставьте на несколько часов, периодически смачивайте поверхность вновь.
Когда вы увидите, что процесс пошел, возьмите щетку и отмойте унитаз до блеска, это будет легко!
Источник: Telegram-канал «Хозяйка уюта».