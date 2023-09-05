Называем сверхмощное средство для чистки унитаза за копейки: рыжина стечет желтой водичкой

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Это вещество отлично растворит даже серьезные наслоения.

Унитаз с рыжиной очистить очень сложно. Ведь ржавчина и мочевой камень – это то, что поддается смыву только под воздействием особенных веществ.

Но, к счастью, приобрести их можно в каждой аптеке, причем реально за копейки.

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Смешайте 100 мл перекиси водорода и 50 мл нашатыря. Нанесите состав на стенки унитаза и оставьте на несколько часов, периодически смачивайте поверхность вновь.

Когда вы увидите, что процесс пошел, возьмите щетку и отмойте унитаз до блеска, это будет легко!

Источник: Telegram-канал «Хозяйка уюта».

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