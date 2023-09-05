Две ложки смешать с порошком: как средство за 35 рублей делает стирку волшебной

Если вы не хотите тратить лишние деньги на дорогой порошок, то вам на помощь придет одно из самых любимых средств бережливых хозяюшек — пищевая сода.
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В магазинах она продается обязательно и стоит какие-то 35 рублей, при этом очень экономно расходуется.
Насыпайте каждый раз при машинной стирке в отсек с порошком (пару столовых ложек), и ваше белье на выходе будет идеально простиранным.
А для запаха можно накапать немного эфирного масла. Результат будет как при стирке с дорогим средством!
Источник: Telegram-канал TECHNOTION