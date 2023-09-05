Берите только этот корм для кошек — без вредной гадости внутри: безопасный для питомца

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В рейтинге лучших отмечен корм марки «Мираторг». В нем только полезные добавки: Омега-3 и Омега-6. Этот корм подходит для кошек с проблемами ЖКТ и почек.

На втором месте — корм марки Blitz. Это питание гипоаллерагенное, в нем есть добавка в виде морских водорослей. Идеально подходит для полноценного рациона питомцев.

Бронза рейтинга у бренда Delicana. Это питание обогащено полезными веществами, внутри натуральное мясо и рыба. Также в корме присутствуют пробиотики и компоненты, которые укрепляют суставы животного.

По материалам «А теперь внимание!»