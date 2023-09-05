Как фикус влияет на деньги в доме: поставили в этом месте — забираем мощную энергию себе

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Наиболее мощно финансовая энергия фикуса будет работать, если поставите его на своей кухне. Уж тут-то цветок развернется! Он наделит вас высшей силой, которая просветлит ум и поможет заработать как можно больше.

Чтобы стать счастливее и удачливее, фикус стоит разместить в гостиной. А если вы хотите увеличить свою работоспособность и ловкость, то поставьте горшок с цветком в своем кабинете.

Источник: дзен-канал «Ферма.expert»