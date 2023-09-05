Как за раз убрать нагар со всех сковородок в доме: быстрый состав за три копейки — полил, и заблестело

Обычная сода может произвести феноменальную реакцию, если соединить ее с колой.
Бурление, которое произведут эти два продукта, способно растворить даже застарелый нагар на сковородах и кастрюлях.
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4–5 столовых ложек соды смешайте с 1/4 стакана колы. Нанесите это вещество на посуду, которую нужно освободить от нагара.
Подержите состав на сковородках и кастрюлях минут 12 и промойте водой с моющим средством.
Тяжелые наслоения удалите металлической щеткой.
Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»