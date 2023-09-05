Клубника через год попрет как на дрожжах — по 5 ягод на кустике: вносим удобрение в сентябре

В сентябре или в октябре можно внести финальную подкормку в грунт поверх клубники. Следующем летом получите богатый урожай — ягод будет так много: на каждом кустике по 5 клубничек с мужской кулак.

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Готовим удобрение из древесной золы: эта подкормка богата фосфором и кальцием. Эти микроэлементы необходимы для иммунитета клубники. Также вещество защищает растение от вредителей и оказывает помощь в формировании цветов культуры.

Агрономы советуют вносить перетлевшую золу в сухом виде. Это удобрение можно подсыпать в виде порошка к стеблям клубники перед перекапыванием огорода. Берем 250-300 граммов пересеянной золы на 1 кв.м. Также можно развести золу в ведре с теплой водой. Хорошо перемешать удобрение и влить по 0,5 литров под корень кустиков на огороде. Уже на следующее лето клубники будет вдвое больше.

По материалам novochag.ru