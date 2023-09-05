Надоело начищать унитаз — просто полили аптечным средством: сразу все побелело

Не стоит думать, что хорошо очистить унитаз можно лишь при помощи дорогих покупных средств. Дешевенькие вещества из аптеки смогут иногда намного лучше могут справиться с задачей.
При этом для вас это не составит особого труда, утомительно тереть щеткой не придется.
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Соедините 100 мл перекиси водорода и 50 мл нашатырного спирта.
Распределите получившееся чистящее вещество по всей поверхности санфаянса. Вы моментально поймете, что оно работает, поскольку налет будет отходить сразу же.
Для максимального эффекта состав можно оставить на унитазе на несколько часов, далее промойте ершиком. Наслоения уйдут легко и просто!
Источник: дзен-канал: «Дом и порядок»