Не знали, чем убрать черный нагар со сковороды: аптечный бутылек «слизал» за 1 раз — просто вылили

Если вы думаете, что черный нагар с казанов, кастрюль и сковородок отмыть невозможно, то глубоко ошибаетесь. Копеечный нашатырь, который можно приобрести в любой аптеке, справится с этой задачей.

Желательно процесс устроить где-то на воздухе (на балконе, на даче, в саду или хотя бы у открытого окна, а то аромат будет стоять незабываемый).