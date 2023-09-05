Не знали, чем убрать черный нагар со сковороды: аптечный бутылек «слизал» за 1 раз — просто вылили

Если вы думаете, что черный нагар с казанов, кастрюль и сковородок отмыть невозможно, то глубоко ошибаетесь. Копеечный нашатырь, который можно приобрести в любой аптеке, справится с этой задачей.
Желательно процесс устроить где-то на воздухе (на балконе, на даче, в саду или хотя бы у открытого окна, а то аромат будет стоять незабываемый).
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Смочите бумажные салфетки в нашатыре и разложите их по черной поверхности посуды. Укройте пакетами или целлофаном. Оставьте в таком положении на ночь. Утром нагар легко смоется металлической губкой.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»