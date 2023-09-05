Роскачество назвало лучшие сосиски из натурального мяса по ГОСТу: внутри свинина и говядина

Эксперты Роскачества проверили сосиски, которые продаются в магазинах. В ходе лабораторного исследования была названа марка лучшей продукции этого сегмента, которая отвечает всем стандартам качества и ГОСТу. В этих сосисках нет сои, красителей, лишних добавок, вредных примесей и консервантов. А вкус и качество у продукции отменное.

Всего эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок сосисок. Заявленные образцы не должны были содержать в себе следы сои и антибиотиков.