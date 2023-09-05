Роскачество назвало лучшие сосиски из натурального мяса по ГОСТу: внутри свинина и говядина

Эксперты Роскачества проверили сосиски, которые продаются в магазинах. В ходе лабораторного исследования была названа марка лучшей продукции этого сегмента, которая отвечает всем стандартам качества и ГОСТу. В этих сосисках нет сои, красителей, лишних добавок, вредных примесей и консервантов. А вкус и качество у продукции отменное.
Всего эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок сосисок. Заявленные образцы не должны были содержать в себе следы сои и антибиотиков.
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Лучшими по итогам проверки были названы сосиски молочные «Дымов». Эта качественная продукция отвечает всем требованиям: сосиски приготовлены из натурального мяса — производитель не экономил на сырье. В них нет растительных компонентов, сои и крахмала. Сосиски сделаны из говядины и свинины. Этот продукт полностью безопасен.
По материалам kp.ru