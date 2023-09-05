Показали, как бутылкой делать унитаз кристально белым: феноменальный способ, жаль раньше не знали

Унитаз. Фото: соцсети

Этот способ отлично помогает в быту.

Этот метод очищения унитаза придуман для тех, кто не хочет тратить время на чистку унитаза.

Тем более, что известковый налет и мочевой камень отмываются с поверхности  санфаянса невероятно сложно. Но только не с этим методом!

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Удивительно, но вам понадобится лишь запастись пластиковой бутылкой и самыми дешевыми веществами, которые сделают всю работу за вас.

Итак, найдите любую маленькую пластиковую бутылочку, налейте в нее любое дезинфицирующее средство, а также жидкость для мытья посуды. Взболтайте.

У горлышка сделайте несколько проколов и разместите бутылку в сливном бачке так, чтобы дырочки погружались в воду.

Закройте крышку и просто пользуйтесь унитазом как обычно, периодически промывая его ершиком.

Выливающаяся жидкость будет постоянно воздействовать на отложения и смывать их автоматически. Кроме того, ваша ванная наполнится приятным ароматом.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».

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