Показали, как бутылкой делать унитаз кристально белым: феноменальный способ, жаль раньше не знали

Этот метод очищения унитаза придуман для тех, кто не хочет тратить время на чистку унитаза.
Тем более, что известковый налет и мочевой камень отмываются с поверхности санфаянса невероятно сложно. Но только не с этим методом!
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Удивительно, но вам понадобится лишь запастись пластиковой бутылкой и самыми дешевыми веществами, которые сделают всю работу за вас.
Итак, найдите любую маленькую пластиковую бутылочку, налейте в нее любое дезинфицирующее средство, а также жидкость для мытья посуды. Взболтайте.
У горлышка сделайте несколько проколов и разместите бутылку в сливном бачке так, чтобы дырочки погружались в воду.
Закройте крышку и просто пользуйтесь унитазом как обычно, периодически промывая его ершиком.
Выливающаяся жидкость будет постоянно воздействовать на отложения и смывать их автоматически. Кроме того, ваша ванная наполнится приятным ароматом.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».