Показали, как бутылкой делать унитаз кристально белым: феноменальный способ, жаль раньше не знали

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Удивительно, но вам понадобится лишь запастись пластиковой бутылкой и самыми дешевыми веществами, которые сделают всю работу за вас.

Итак, найдите любую маленькую пластиковую бутылочку, налейте в нее любое дезинфицирующее средство, а также жидкость для мытья посуды. Взболтайте.

У горлышка сделайте несколько проколов и разместите бутылку в сливном бачке так, чтобы дырочки погружались в воду.

Закройте крышку и просто пользуйтесь унитазом как обычно, периодически промывая его ершиком.

Выливающаяся жидкость будет постоянно воздействовать на отложения и смывать их автоматически. Кроме того, ваша ванная наполнится приятным ароматом.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».