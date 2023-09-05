Стираем теперь «методом трех ложек»: 15 минут превращают вещи в чистейшие — отмеряем и насыпаем

Чтобы вещи становились идеально чистыми после стирки, совсем не нужно использовать дорогую стиральную машинку и люксовые порошки.

Достаточно запастись обычной поваренной солью и разрыхлителем теста. Эти дешевенькие вещества активизирует процесс феноменально. На выходе вы получите идеально простиранные вещи, будто вы их только что купили!