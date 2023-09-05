Стираем теперь «методом трех ложек»: 15 минут превращают вещи в чистейшие — отмеряем и насыпаем

Чтобы вещи становились идеально чистыми после стирки, совсем не нужно использовать дорогую стиральную машинку и люксовые порошки.
Достаточно запастись обычной поваренной солью и разрыхлителем теста. Эти дешевенькие вещества активизирует процесс феноменально. На выходе вы получите идеально простиранные вещи, будто вы их только что купили!
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Растворяем в воде 2 столовые ложки с горкой соли. Добавляем 1 столовую ложку разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Если хочется придать белью приятный запах, то вливаем еще и кондиционер.
Бросаем белье в этот раствор. В нем же спустя пару часов простирываем или кидаем в стиралку на нужный режим. Вещи на выходе станут как новые.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»