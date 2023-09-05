Купили в аптеке бутылек — теперь только с ним стираем: самый дешевый порошок работает лучше люксового

Включив немного глицерина в процесс автоматической стирки, вы сделаете его намного эффективнее.
Порошок начнет отстирывать вещи лучше, ткани станут мягче. Таким образом отпадет необходимость в покупке дорогих порошков и кондиционера для белья.
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Нам понадобятся 3 столовые ложки глицерина. Нальем их в лоток стиральной машины, который предназначен для кондиционера. Выставим режим быстрой стирки и запустим процесс.
На выходе вещи будут отлично простираны, станут нежными и приятными на ощупь.
Источник: «Ms.Чистота»