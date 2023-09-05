Из-за сокращения продаж доллар резко вырос: называем цифры, которые больно бьют по нервам

Российская валюта в начале недели снизилась на фоне сокращения продаж иностранной валюты в начале месяца, следует из данных Мосбиржи.

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Курс доллара только за 4 сентября вырос на 78 копеек, дойдя до показателя в 96,87 рубля, евро подрос на 54 копейки, до 104,69 рубля.

Как рассказал финансовый аналитик из УК «Первая» Евгений Линчик, рубль начал слабеть на фоне окончания налогового периода августа. Кроме того, отечественная валюта упала на фоне доллара и евро из-за сокращения предложения валюты экспортерами, плюс из-за низкой ликвидности биржевого рынка.

По его прогнозам, в ближайшие дни курс доллара будет колебаться в диапазоне 95-98 рублей.

Источник: 1prime.ru