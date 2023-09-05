Две лучшие подкормки для герани: из чахлой махом превращается в королеву цветов

Цветоводы знают, как капризна герань. Иногда ей даешь все, что нужно (и свет, и полив, и сдобренный грунт), а она упорно отказывается цвести, растет хило и неохотно.

Однако есть две подкормки, которые она обожает. Их нужно чередовать и давать отдых растению. Тогда оно будет довольным и активно расти, развиваться. Подкормки являются активными стимуляторами развития растительных клеток, повышают иммунитет и силу герани.

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Первая подкормка состоит из янтарина и аммиака. На 1 литр воды возьмите 2 миллилитра янтарина и 1,5 миллилитров аммиака.

Вторая подкормка – перекись водорода. На 1 литр воды используйте 2 столовые ложки перекиси.

Подкармливайте герань 1 раз в неделю. Первую неделю полейте смесью с янтарином и аммиаком. На вторую неделю дайте цветам отдых, ничем не сдабривайте. На третью неделю напитайте перекисью водорода.

Подкормку нужно делать на влажную почву. Далее чередовать точно по этой системе: подкормка - отдых - подкормка.

Сливайте обязательно из поддонов под кашпо остатки подкормки в канализацию.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».