Оладушки всегда теперь получаются пышные и воздушные: а раньше жарили неправильно

Оладушки обожают и взрослые, и дети. Готовятся они быстро, съедаются еще быстрее, но не всегда получаются пышными. В чем же их секрет? Оказывается, ингредиенты для выпечки надо заранее достать из холодильника, они должны быть комнатной температуры.

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А вот если жарить на кефире, то кисломолочную жидкость надо и вовсе подогреть. Злоупотреблять сахаром лучше не стоит – если хочется послаще, то лучше подавать готовые оладушки с вареньем или сахарной пудрой.

Перемешивают тесто для оладий тщательно и дают настояться. Но как только вы приступите к жарке, ни в коем случае больше не взбивайте массу, иначе структура повредится, и пышности оладьям не достанется.

Еще одна хитрость – раскаленная сковорода. Только на нее нужно наливать тесто, иначе получатся оладьи непышными. И крышкой, кстати, накрывать при жарке не советуют.

По материалам сайта Belnovosti