Обувь больше не источает зловоние: нарезали кожуру и поместили внутрь – запаха как не бывало

С наступлением холодов люди достают свою теплую закрытую обувь. Вынужденно проходив в ней целый день, некоторые могут столкнуться с довольно неприятной проблемой неприятного запаха из ботинок.

Если завтра нужно снова обувать эту же пару, то избавиться от зловония надо во что бы то ни стало, иначе ситуация усугубится.

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Для начала можно просушить пару, поместив внутрь газету. А от неприятного запаха избавиться при помощи лимона.

Срежьте кожуру цитрусового фрукта, измельчите и оберните в бумажную салфетку. Затем поместите в каждый из ботинок до утра.

По материалам Телеграм-канала «Дневник хозяйки»