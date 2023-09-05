Белые носки дольше будут белыми: используем при стирке эти секреты

Чтобы носки дольше оставались белыми, не обязательно замачивать их в дорогущих средствах или постоянно использовать белизну. Можно обойтись другими подручными средствами.

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Так, возвратить былой белоснежный оттенок носкам поможет пищевая сода. В таз с теплой водой достаточно насыпать полстакана этого средства и замочить вещи.

Еще один доказавший свою эффективность способ – это лимон. В кастрюлю с водой кладем дольки лимона, носки и ставим на огонь. Закипело, сразу убираем и оставляем отмокать на час. Затем просто стираем привычным способом.

По материалам сайта Belnovosti