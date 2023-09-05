Огород в банке: огурцы, помидоры, перец, морковка, капуста - замариновали ассорти и в восторге всю зиму

Солеными огурцами нынче мало кого удивишь, а вот если в банке окажутся еще и помидоры, морковь, перец, зелень, то такой «огород» приведет в восторг и домочадцев, и гостей.

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На дно трехлитровой банки укладываем лавровый лист, чеснок, корень хрена, гвоздику, черный душистый перец, листик вишни, пучок укропа и петрушки. Затем в разных количествах огурцы, помидоры, болгарский перец, капусту и морковку под завязку. Залили доверху крутым кипятком и накрываем на 15 минут крышкой.

Для маринада нам понадобится полтора литра воды, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара и 1 ст. ложка уксуса. Кипятим, выливаем рассол в банку и закатываем крышкой. Переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания. А потом – на хранение в погреб.

По материалам Телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"