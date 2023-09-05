Стиральная машинка издает тухлый запах: срочно избавляемся от вони - без дополнительных трат

Стиральная машинка активно эксплуатируется в наше время – запускать процедуру приходится чуть ли не каждый день, а то и по несколько раз за сутки. В такой суматохе уход за техникой часто бывает эпизодическим, неудивительно, что со временем она начинает издавать запах тухлятины – закисла.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сначала как следует протрите резинки и все ее слои. А затем возьмите полстакана уксуса, а также смешайте 5 чайных ложек соды с половиной стакана воды.

Раствор с содой залейте в отсек для стирального порошка, а уксус – прямо в пустой барабан. И сразу запустите стирку – нужно выбрать режим «Хлопок» с 90 градусами Цельсия, только обязательно полный цикл. Тогда про вонючий запах и не вспомните.

По материалам Телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"