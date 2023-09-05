Старым отношениям дадут второй шанс: у этих двух знаков зодиака забурлит личная жизнь в сентябре

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«Девы и Рыбы могут возобновить некую любовь. У Рыб это как проявляется — им хочется чего-то новенького, но зачастую все новое это забытое старое. У них будут проявляться такие желание, как пообщаться с бывшим.

В сентябре они еще и очень общительные. Поэтому может и сам бывший появится и предложить куда-то сходить. На этом фоне могут возобновиться старые романтические отношения. Но не обещаю, что это будет долгая история. Можно просто насладиться моментом.

А вот к Девам в сентябре просыпается интерес со стороны противоположного пола и рост притяжения со стороны брачных отношений. Если они в браке, то у них появляется романтическое настроение. Сейчас период такой. Им тоже хочется чего-то нового.

Они хотят довести до идеала то, что уже имеют. Это может сказаться на партнерских отношениях. Возобновления могут быть и с другом. Они могут подвести итоги и с холодным, расчетливым умом пойти в некие старые отношения. Это могут быть друзья, но они заметят, что это просто дружба, а что-то большее», – поделилась эксперт.