Пельмени люто вкусные, если фарш сделать так: об этих простых секретах раньше и не догадывались, а зря

Многие россияне по старинке стряпают пельмени дома. Поскольку не уверены в качестве магазинного продукта, в частности, в фарше. В самим всегда можно сделать такую начинку, что добавки будут просить все домочадцы – как в старые добрые времена.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Чтобы фарш получился вкусным, недостаточно смешать два вида мяса – говядину и свинину. Старайтесь, чтобы свиной был пожирнее, это прибавит сочности конечному продукту. И воспользуйтесь секретами опытных хозяек.

На 1 кг фарша (в котором 50 на 50 говядина и свинина) идет 1 крупная луковица. Ее нужно перекрутить на мясорубке и смешать с фаршем, на терке измельчить кусочек сливочного масла и дольку чеснока для дополнительного аромата.

Предпоследними вводятся специи: гвоздика, разный перец, паприка, мускатный орех сушеная зелень и хмели-сунели добавят разнообразия во вкусе.

и уже в конце фарш солится и разбавляется водой в объеме 100-150 мл жидкости. Получается идеально, а пельмени – лучшими из тех, что пробовали.

По материалам сайта Belnovosti