Смешали мед и уксус - в шоке, что так можно было: в чем секрет

Мед с давних пор ценится людьми за его уникальные качества и пользу. Натуральный продукт все лето производится на пасеках и расходится, как горячие пирожки, потому что в дополнительной рекламе не нуждается. Но и его научились подделывать. И на рынке, увы, довольно много некачественного меда.

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Только опытных хозяек не проведешь. Они умеют определять натуральность и выявлять контрафакт при помощи уксуса.

Мало кто знает что уксус очень быстро выявит подделку. И вот как нужно поступить: небольшое количество меда разбавить водой, чтобы был более жидкой консистенции. И ввести эссенцию уксуса. Если продукт является ненатуральным, то последует химическая реакция в виде пены и шипения. Лучше его не употреблять в пищу.

По материалам сайта Belnovosti