Бабье лето в России закончилось: синоптики предупредили, где уже на днях начнутся заморозки

В России погода часто бывает непредсказуемой. Начало осени порадовало многие регионы теплой погодой. Так в Москве держится температура +20 градусов, которую синоптики называют аномальной. Но в некоторых областях уже со дня на день стукнут заморозки. Гидрометцентр Мурманской области оповестил жителей региона о том, что бабье лето уже закончилось, и нужно готовиться к холодам.