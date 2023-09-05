Бабье лето в России закончилось: синоптики предупредили, где уже на днях начнутся заморозки

В России погода часто бывает непредсказуемой. Начало осени порадовало многие регионы теплой погодой. Так в Москве держится температура +20 градусов, которую синоптики называют аномальной. Но в некоторых областях уже со дня на день стукнут заморозки. Гидрометцентр Мурманской области оповестил жителей региона о том, что бабье лето уже закончилось, и нужно готовиться к холодам.
«7 сентября на Кольский полуостров распространится гребень Европейского антициклона, и в ночные часы местами ожидаются заморозки», – поделились метеорологи, пишет Murmansk.KP.ru.
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Добавим, что 3 сентября 2023 года стал одним из самых теплых дней Мурманской области за всю историю метеонаблюдений.