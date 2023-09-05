Сделали с яйцами это – и получили сказочные блины: теперь все просят раскрыть секрет, а он чудо как прост

Любимое блюдо миллионов россиян – блинчики, не всегда могут получаться ажурными и легкими. Так получается при стандартном приготовлении теста: в муку разбили яйца, насыпали соли и сахару, налили молока и замесили.

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А вот если применить лайфхак с яйцами и сделать чуть-чуть по-другому, что и блинчики получатся красивыми и более нежными.

Попробуйте подготовить яйца так: отдельно белки и желтки взбейте в разных мисках, а потом уже влейте в муку. После этого вводите остальные ингредиенты. И убедитесь, что блинчики выходят совсем другими – нежными и воздушными.

По материалам сайта Belnovosti