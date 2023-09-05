Замариновали острый перец на меду: зимой вкусная приправа всегда под рукой

Если урожай острого перца порадовал, можно замариновать его на зиму - под рукой всегда будет вкусная жгучая приправа собственного приготовления.

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Нарезаем перцы кружочками и, если хотим, чтобы он оставался менее острым, то убираем семена, если наоборот поострее – оставляем.

Баночку, предварительно простерилизовав, заполняем до краев нарезанным перцем и как следует уплотняем. В стакане 9%-ного уксуса разводим 1 стакан сахара и заливаем им наш перчик до самого верха, накрываем крышкой и убираем в холодильник.

Вместо сахара можно использовать мед, точно так же один у одному с уксусом (можно яблочным) разводим и заливаем в банку. Через неделю перец замаринуется, и уже можно кушать. Приятного аппетита!

По материалам Телеграм-канала "Дачные советы"