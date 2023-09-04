Так выглядят настоящая роскошь: три самых модных свитера на осень-2023, которые подойдут любой девушке

Так точно стоит обратить внимание на свитера с высоким воротом, напоминающим водолазки. Такой фасон идеально сочетается с классическими брюками, а также с джинсам. Важно, что такая вещь подойдет любой женщине.

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Еще в топе будут свитеры с воротниками на пуговицах. Такая модель ранее была актуальна в нулевых, а теперь снова оказалась в тренде. Специалисты советуют выбирать свитера свободного кроя, с оригинальными пуговицами, пишет WomanHit.

И также лучшим выбором на осень и зиму станет мохеровый свитер, который является хитом осени-2023. Но тут есть единственный минус — такие модели обычно стоят дорого.