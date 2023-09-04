Синоптики назвали дату прихода «бабьего лета»: потом наступит резкое ухудшение погоды сразу в двух регионах РФ

По прогнозу синоптиков, в этом году сентябрь окажется дождливым в столице. Они уверены, что бабье лето еще не наступило. По их словам, этот теплый период придет после 20 сентября и продлится неделю. Температура воздуха днем составит +15 градусов, а ночью термометры покажут ниже 10 градусов.

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А вот в Новосибирске теплая осень будет с самого начала сентября. Дневная температура будет там колебаться от 17 до 20 градусов. Ночью температура не опустится ниже 10 градусов. А вот 11 сентября погода резко ухудшится. Синоптики предупредили, что придут дожди и будет дуть порывистый ветер. Температура уже не превысит +13 градусов по Цельсию, пишет berdsk-online.ru.