Избавляемся от тараканов за восемь часов: рецепт простой, но очень эффективный

Надоело делить квартиру с тараканами? Тогда не сидите сложа руки. От вредителей можно избавиться буквально за одну ночь, если приготовить для них особое угощение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Рецепт простой. Особых кулинарных навыков не нужно. Сварите одну крупную картофелину. Измельчите ее до состояния пюре. Добавьте к картошке сырое яйцо, пакетик ванилина и 50 граммов борной кислоты.

Хорошенько все перемешайте и скатайте из получившейся массы много мелких шариков. Разложите угощение вблизи мест обитания усачей и отправляйтесь спать. К утру в вашей квартире не останется ни одного живого таракана.

Дело в том, что вредители не переносят борную кислоту. Она разъедает стенки ЖКТ насекомых и приводит к быстрому обезвоживанию их организма. Обновляйте приманку каждые 7 дней. Это нужно, чтобы новые перебежчики не задержались на вашей кухне.

Источник: san-epidem.ru